Бородюк — о судействе: за тур в ФНЛ было 10 красных! Идёт борьба, а судья не даёт играть

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о судействе после матча 31-го тура Футбольной национальной лиги с «Акроном» (0:0).



«Что здесь можно говорить, опять играли в меньшинстве… Плюс поле было тяжёлым после сильного снегопада в самом начале матча. В этом туре было показано 10 красных карточек! И каждый тренер вправе говорить об этом. Правда, нам сейчас нельзя критиковать арбитров. Но в нашем матче судейство было… Скажем так, идёт борьба, а судья не даёт играть и раздаёт жёлтые карточки. А ты выступишь с какой-то критикой судейства, а потом твой клуб будут оценивать неправильно. Но большая проблема никуда не девается. Сложно играть через два дня на третий, получая в паре матчей подряд красные карточки и играя вторые таймы вдесятером. Конечно, мы недовольны ничьей, тем более этот тур сложился так, что мы могли закрепиться на втором месте, потому что и «Факел», и «Алания» свои встречи проиграли. Но, видимо, у нас такая судьба – проходить через трудности и испытания



Даже не хочу об этом говорить. Условия для обеих команд одинаковые, снег закончился, всё почистили – играем дальше. Не хочется делать на этом акцент. Судейство должно быть профессиональным! Ответственность должна быть у этих людей. За этим стоят клубы, судьбы тренеров и игроков. Если мы посмотрим на ситуацию с удалением Темникова, первая жёлтая карточка была показана ни за что. Тем более учитывая погодные условия. Ну дай ты побороться чуть-чуть, но нет – карточка, карточка, карточка», — цитирует Бородюка пресс-служба «Торпедо».