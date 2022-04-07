Жозе Моуринью: 1:6 с «Будё-Глимтом» не повторится. «Рома» стала сильнее

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинальной стадии Лиги конференций с «Будё-Глимтом».
«Я рад вернуться сюда. Надеюсь, в этот раз всё пройдёт намного лучше, чем осенью. Мне никогда не нравились матчи на искусственном покрытии. Игры на натуральном газоне — это совсем другой вид спорта. Впрочем, никаких оправданий, в плей-офф два матча, а мы хотим попасть в полуфинал.
Мы уважаем «Будё-Глимт», эта команда доказала свою силу в Италии в групповом этапе, но после поражения со счётом 1:6 «Рома» изменилась, некоторых футболистов уже нет в составе. Мы уже выглядим по-другому, так что тот разгром вряд ли повторится. Да, у «Будё-Глимта» тоже есть изменения в составе, но в целом команда осталась прежней. Мы же стали сильнее, и я надеюсь, что это поможет нам», — цитирует Моуринью Football Italia.
- 7 апреля 2022
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