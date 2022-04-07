Стало известно, сколько «Наполи» готов заплатить за Хвичу Кварацхелию

«Наполи» продолжает работу над приглашением в команду полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии, ранее выступавшего за «Рубин». Итальянский клуб готов заплатить за 21-летнего грузинского игрока € 8 млн, информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, Кварацхелия положительно смотрит на перспективу переезда в Италию, а его трансфер в «Наполи» уже практически согласован. Ранее СМИ сообщали, что неаполитанцы готовы предложить Хвиче контракт сроком на 5 лет.

Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.

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