Фанаты «Реала» скандировали политические лозунги во время матча 1/4 финала ЛЧ с «Челси»

Болельщики «Реала» скандировали политические лозунги во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Как сообщает Marca, испанские фанаты кричали: «Он испанский, Гибралтар – испанский». Отмечается, что болельщики «сливочных» несколько раз скандировали эту кричалку.



Гибралтар — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией. В 1704 году на закате Испанской империи был захвачен англичанами. В 1713 году по Утрехтскому мирному договору, навязанному Испании Англией и Францией, Гибралтар отошёл к Великобритании.



Напомним, ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

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