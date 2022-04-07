Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг»

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Аталанты» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Аталанта».
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Орбан, Клостерман, Анхелиньо, Хенрихс, Кампль, Лаймер, Ольмо, Нкунку, Силва.
Запасные: Риера, Чаунер, Хальстенберг, Мукиэле, Симакан, Форсберг, Ребигер, Собослаи, Новоа.
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Демирал, Дзаппакоста, Хатебур, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич, Пессина, Мурьель.
Запасные: Росси, Спортьелло, Читтадини, Пеццелла, Скальвини, Бога, Малиновский, Михэйлэ, Миранчук, Сапата.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Уильям Коллам.
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