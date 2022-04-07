Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг»

Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг»
Комментарии

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Аталанты» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Аталанта».

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Орбан, Клостерман, Анхелиньо, Хенрихс, Кампль, Лаймер, Ольмо, Нкунку, Силва.

Запасные: Риера, Чаунер, Хальстенберг, Мукиэле, Симакан, Форсберг, Ребигер, Собослаи, Новоа.

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Демирал, Дзаппакоста, Хатебур, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич, Пессина, Мурьель.

Запасные: Росси, Спортьелло, Читтадини, Пеццелла, Скальвини, Бога, Малиновский, Михэйлэ, Миранчук, Сапата.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Уильям Коллам.

Какой гол «Аталанты», Муриэль разобрался со всеми! Все матчи Лиги Европы тут! LIVE Какой гол «Аталанты», Муриэль разобрался со всеми! Все матчи Лиги Европы тут! LIVE

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022