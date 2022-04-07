«Ливерпуль» согласовал трансфер португальского полузащитника за € 27 млн

«Ливерпуль» договорился о трансфере португальского полузащитника «Фулхэма» Фабиу Карвалью, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сумма трансфера составит £ 25 млн (€ 27 млн). По соглашению с мерсисайдцами игрок будет получать € 5 млн в год, также ему будет выплачен бонус в размере € 2,7 млн. Соглашение с новым клубом рассчитано до 2027 года. О трансфере планируется официально объявить в мае.
Ранее сообщалось, что у агента игрока, Жорже Мендеша, хорошие деловые отношения с руководством «Ливерпуля», поэтому вероятность перехода Карвалью именно в мерсисайдский клуб достаточно велика.
Карвалью родился и жил в Лиссабоне до 12 лет, после чего переехал в Англию. На юношеском уровне он даже выступал за сборную Англии разных возрастов, однако когда встал выбор молодёжной сборной – Фабиу выбрал Португалию.
- 7 апреля 2022
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