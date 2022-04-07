«Вест Хэм» и «Лион» огласили стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 7 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги Европы между «Вест Хэмом» и «Лионом».

Команды огласили стартовые составы на игру.

«Вест Хэм»: Альфонс Ареола, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крэйг Доусон, Райан Фредерикс, Деклан Райс, Томаш Соучек, Пабло Форнальс, Мохамед Саид Бенрахма, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

«Лион»: Антони Лопеш, Эмерсон, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг, Мало Гюсто, Уссем Ауар, Тангай Н'Домбеле, Тьяго Мендес, Ромен Февр, Лукас Пакета, Мусса Дембеле.

В дополнительное время матча 1/8 финала с «Севильей» победу английскому клубу принёс украинский нападающий Андрей Ярмоленко.

Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.