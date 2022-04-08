Хави объяснил замену Пике на 23-й минуте матча с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о вынужденной замене защитника клуба Жерара Пике во время первого четвертьфинального матча Лиги Европы с «Айнтрахтом». Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась со счётом 1:1.

«Какое-то время Пике старался перетерпеть ноющую боль в мышцах, справлялся с ней, но решил, что сегодня это может создать проблемы, и попросил замену», — приводит слова Пике официальный сайт УЕФА.

Напомним, Пике получил травмы в первом на 23-й минуте матча и был заменён на Клемана Лангле. Незадолго до этого Пике поскользнулся и указал на то, что получил травму паха.

Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).