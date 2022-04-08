Роман Шаронов: не делю ФНЛ и РПЛ. Я готов работать

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов заявил, что готов вернуться к работе.



«Возвращение к работе зависит не от меня. Но я хочу сказать, что хочу и готов работать. После работы в «Рубине» предложения на пост главного тренера были. У меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Где-то были переговоры, где-то даже до переговоров не доходило, где-то я отказал сам. Да, безусловно, я готов работать. Я не делю ФНЛ и РПЛ», — цитирует Шаронова «Татар-информ».



Летом 2021 года Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса». Клуб расстался со специалистом по окончании контракта. До этого Шаронов работал в «Рубине». Он возглавил команду в июне 2019 года, а уже в декабре был отправлен в отставку. Будучи игроком, защищал цвета казанского клуба, а также выступал за «Шинник», «Ахмат» и красноярский «Металлург».

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