Денис Глушаков: футбол в России надо строить заново. Мы даже до плей-офф ЛЧ не доходим

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, верит ли в возвращение еврокубков в следующем сезоне.
«А сколько у нас команд будет в Лиге чемпионов? Одна? А для чего мы на «осень-весна» переходили? Чтобы команды играли в еврокубках. Давайте вспомним выигранные Кубки УЕФА и то, по какой системе мы тогда играли и побеждали. И в Лиге чемпионов кто-то из России всё время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим. Мы в рейтинге упали — значит, в российском футболе не всё хорошо. Пора его менять и заново всё строить, начинать с чистого листа. Поковыряться надо», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
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- 8 апреля 2022
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