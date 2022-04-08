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Денис Глушаков: футбол в России надо строить заново. Мы даже до плей-офф ЛЧ не доходим

Денис Глушаков: футбол в России надо строить заново. Мы даже до плей-офф ЛЧ не доходим
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, верит ли в возвращение еврокубков в следующем сезоне.

«А сколько у нас команд будет в Лиге чемпионов? Одна? А для чего мы на «осень-весна» переходили? Чтобы команды играли в еврокубках. Давайте вспомним выигранные Кубки УЕФА и то, по какой системе мы тогда играли и побеждали. И в Лиге чемпионов кто-то из России всё время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим. Мы в рейтинге упали — значит, в российском футболе не всё хорошо. Пора его менять и заново всё строить, начинать с чистого листа. Поковыряться надо», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

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«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков «Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков
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