В «Химках» отреагировали на новость, что некоторые игроки думают бойкотировать матч с ЦСКА

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал информацию о возможном бойкоте некоторыми футболистами команды игры 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Команда готовится в обычном режиме. Всё спокойно, никаких разногласий нет. Вопрос формирования состава – прерогатива главного тренера, а не футболистов. Такого в «Химках» быть не может», — рассказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее источники сообщили «Чемпионату», что несколько футболистов подмосковного клуба готовы бойкотировать игру с ЦСКА из-за недопонимания с главным тренером Сергеем Юраном в вопросе формирования состава. Сообщалось, что эти футболисты рассматривают возможность невыхода на матч с армейцами.

Новость по теме У нескольких игроков «Химок» разногласия с Юраном. Они думают над бойкотом матча с ЦСКА

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