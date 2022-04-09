Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» обыграл «Кадис» в матче испанской Примеры, уступая до 78-й минуты

«Бетис» обыграл «Кадис» в матче испанской Примеры, уступая до 78-й минуты
Комментарии

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Бетис». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 58-й минуте отличился полузащитник «Кадиса» Иван Алехо.

Алехо выводит «Кадис» вперёд:

На 78-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Кристиан Тельо, ему ассистировал Набиль Фекир.

Тельо сравнивает счёт:

На 85-й минуте пенальти в ворота «Кадиса» реализовал форвард «Бетиса» Борха Иглесиас.

Победный мяч Иглесиаса:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Антонио Санчес.

После 31 сыгранного тура «Бетис» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 56 очков. «Кадис» (28) – на 17-й строчке.

Испания - Примера. 31-й тур
09 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Алехо – 58'   1:1 Тельо – 78'   1:2 Иглесиас – 85' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022