«Бетис» обыграл «Кадис» в матче испанской Примеры, уступая до 78-й минуты

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Бетис». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 58-й минуте отличился полузащитник «Кадиса» Иван Алехо.

Алехо выводит «Кадис» вперёд:

На 78-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Кристиан Тельо, ему ассистировал Набиль Фекир.

Тельо сравнивает счёт:

На 85-й минуте пенальти в ворота «Кадиса» реализовал форвард «Бетиса» Борха Иглесиас.

Победный мяч Иглесиаса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Антонио Санчес.



После 31 сыгранного тура «Бетис» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 56 очков. «Кадис» (28) – на 17-й строчке.