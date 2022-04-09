«Бетис» обыграл «Кадис» в матче испанской Примеры, уступая до 78-й минуты

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Бетис». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт во втором тайме. На 58-й минуте отличился полузащитник «Кадиса» Иван Алехо.
На 78-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Кристиан Тельо, ему ассистировал Набиль Фекир.
На 85-й минуте пенальти в ворота «Кадиса» реализовал форвард «Бетиса» Борха Иглесиас.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Антонио Санчес.
После 31 сыгранного тура «Бетис» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 56 очков. «Кадис» (28) – на 17-й строчке.
- 9 апреля 2022
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