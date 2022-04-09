Идову: без Мирзова тяжелее играть. Что случилось, надо спрашивать у него и руководства

Защитник «Химок» Брайн Идову, комментируя победу в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2), высказался о ситуации с полузащитником Резиуаном Мирзовым. Он не был включён в заявку.



«Нам была нужна первая победа. Получилось её вырвать с «Уралом». И всё, почувствовали просто. Она улучшила эмоциональный фон. Давно не побеждали. На этой волне стараемся на хороших эмоциях дальше просто идти. Пока получается, надо выжимать из этого максимум.



Вряд ли меня нужно спрашивать по поводу Мирзова. Спрашивайте у него и у руководства, что случилось. Наша задача была сегодня выйти на игру. Конечно, без него было тяжелее играть. Все готовы, все хотят играть. Победа — самое важное», — сказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.