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«Рубин» потерпел четвёртое поражение подряд

«Рубин» потерпел четвёртое поражение подряд
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В Казани завершился матч 24-го тура РПЛ, в котором «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в концовке забил Сергей Волков.

«Рубин» потерпел уже четвёртое поражение подряд. Ранее казанцы уступили в РПЛ «Ростову» (1:2), ЦСКА (1:6) и «Химкам» (2:3). В общей сложности у «Рубина» восемь поражений в девяти последних матчах.

«Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвёртой позиции турнирной таблицы. У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблице.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьёй был Евгений Буланов. Арбитром VAR выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.

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