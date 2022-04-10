Языджи повторил рекорд чемпионата России, установленный Жо

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи отметился голом с пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4).
Для турецкого хавбека мяч в ворота «Химок» стал восьмым за шесть игр в чемпионате России. Языджи повторил рекорд российского первенства по скорострельности после прихода в команду, который был установлен экс-нападающим армейцев Жо.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. Всего турок провёл семь матчей за российскую команду, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
После 24 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 43 очка.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
01:18
-
00:57
-
00:44
-
00:32
-
00:21
-
00:20
-
00:16
-
00:11
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:41
-
21:41
-
21:33
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:08
-
21:03