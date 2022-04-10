Языджи повторил рекорд чемпионата России, установленный Жо

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи отметился голом с пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4).



Для турецкого хавбека мяч в ворота «Химок» стал восьмым за шесть игр в чемпионате России. Языджи повторил рекорд российского первенства по скорострельности после прихода в команду, который был установлен экс-нападающим армейцев Жо.



Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. Всего турок провёл семь матчей за российскую команду, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.



После 24 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 43 очка.

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