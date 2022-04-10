Мбаппе: жаль, что взаимопонимание между мной, Месси и Неймаром появилось только сейчас

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» (6:1).

«Мы счастливы, я думаю, что нам очень понравилось, и мы тоже доставили удовольствие. Мы продолжаем наш путь к 10-му титулу в истории «ПСЖ», я не думаю, что мы очень далеко от этого, и мы очень довольны.

Взаимопонимание между мной, Месси и Неймаром? Да, жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас, но тогда было большое количество обстоятельств и событий, из-за которых это затянулось. Но мы чувствуем, что мы трое качественных игроков, и мы пытаемся максимально помочь команде, что и произошло сегодня.

Такова жизнь, иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, но ты должен продолжать смотреть вперёд. Теперь это в прошлом. У нас была некоторая боль, которая всё ещё присутствует, но нужно сохранять позитивный настрой, мы должны показать, что мы большой клуб и большая команда, и что мы здесь, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

В этой встрече Неймар и Мбаппе оформили по хет-трику, а Месси сделал три результативные передачи.