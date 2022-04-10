Рюдигер хочет получить € 20 млн в качестве подписного бонуса

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер озвучил свои зарплатные требования. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своей социальной сети.

По информации источника, немец рассчитывает получить контракт на 4 года. По нему он хочет получать € 12,5 млн в год. Помимо этого, защитник требует € 20 млн в качестве подписного бонуса.

В услугах 29-летнего немецкого футболиста заинтересован ряд европейских команд. Ранее сообщалось, что желающим подписать контракт с Рюдигером придётся заплатить за него € 30 млн – именно такой подписной бонус требуют его агенты.

Представители немецкого защитника понимают, что претендентов на бесплатное подписание Рюдигера будет много, поэтому пытаются согласовать наиболее выгодные условия для себя и Антонио.