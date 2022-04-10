Польская бригада арбитров обслужит ответный матч «Челси» и «Реала»

Польский арбитр Шимон Марциняк обслужит ответный матч «Челси» и «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ему будут помогать ассистенты-соотечественники Павел Соколински и Томаш Листкевич. Резервный рефери — серб Срджан Йованович. Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу мадридцев. Карим Бензема открыл счёт в игре на 21-й минуте. Винисиус Жуниор и Бензема разыграли стеночку на грани офсайда, бразилец, получив обратный пас, слева ворвался в штрафную и выполнил подачу в центр, откуда Карим головой направил мяч под перекладину. Через 3 минуты Лука Модрич в касание совершил кросс в штрафную «Челси», откуда Бензема головой пробил под дальнюю штангу, а Эдуард Менди не смог дотянуться до мяча.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2).