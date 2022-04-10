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Отец Агаларова оценил игру сына в матче с «Сочи». Нападающий забил 16-й гол в сезоне

Отец Агаларова оценил игру сына в матче с «Сочи». Нападающий забил 16-й гол в сезоне
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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался об игре сына в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Сочи» (1:2).

«У «Уфы» были моменты в первом тайме. Но Гамиду сложно забивать голы, играя инсайдом. Получается, в предыдущей игре только в конце переместили в атаку — и он забил. Сегодня похожая ситуация. Из-за этого не хватает свежести игры в атаке, больше холостой работы.

То, что забил с пенальти — молодец. Сейчас «Уфа» в таком положении, когда нужно выходить из трудной ситуации. Гамид думает, чтобы команда выиграла. Если он забьёт 20 мячей, то кому от этого плохо? Всем хорошо!» — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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