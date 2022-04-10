Божович ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3) высказался о своём будущем в клубе.

«Ощущаю ли я давление и ожидаю ли отставки? Давление есть у всех команд, находящихся в этой зоне. Нормально, что оно есть. Но человек должен справиться с давлением. Мы продолжаем работать. Что касается отставки, то руководители клуба хорошо понимают в футболе. Я думаю, что они принимают лучшие решения для команды», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).