Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался об отстранении «Спартака» из Лиги Европы.

«Странно ли, что я приходил в «Спартак», который будет играть в еврокубках, а сейчас мы ближе к зоне вылета? Мы никогда не знаем, что будет с нами в будущем. Я принял решение перейти в «Спартак». К сожалению, по некоторым причинам мы не смогли продолжить выступление в Лиге Европы — это не вина «Спартака». Мы должны сконцентрироваться на том, что важно. Для меня главная цель — это РПЛ и Кубок России», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, московский «Спартак» не сыграл в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона. Соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».