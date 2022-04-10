Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался об отстранении «Спартака» из Лиги Европы.
«Странно ли, что я приходил в «Спартак», который будет играть в еврокубках, а сейчас мы ближе к зоне вылета? Мы никогда не знаем, что будет с нами в будущем. Я принял решение перейти в «Спартак». К сожалению, по некоторым причинам мы не смогли продолжить выступление в Лиге Европы — это не вина «Спартака». Мы должны сконцентрироваться на том, что важно. Для меня главная цель — это РПЛ и Кубок России», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, московский «Спартак» не сыграл в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона. Соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».
- 10 апреля 2022
-
21:28
-
21:28
-
21:18
-
21:15
-
21:14
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:48
-
20:43
-
20:39
-
20:39
-
20:36
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:22
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:15
-
20:11
-
20:11
-
20:09
-
20:06
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:48
-
19:37
-
19:34
-
19:31