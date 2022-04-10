Паоло Ваноли заявил, что «Спартаку» не хватает психологии

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о проблемах команды в области психологии.

«Неоднократно говорил, что давление — часть профессии. Когда нет результата, становится сложно. Важно было продолжать верить и заставить поверить остальных. Ребята работают хорошо, необходимо время, чтобы построить команду. Не знаю, дадут ли время Паоло Ваноли. Но сейчас продолжаем работать и работать хорошо.



Нам не хватает психологии. Эту характеристику необходимо приобретать», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).