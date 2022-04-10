Тренер «Локо» Хапов — о поражении 1:4 от «Ростова»: на этом жизнь не заканчивается

Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал разгромное поражение команды от «Ростова» (1:4) в 24-м туре РПЛ.

«Ростов» с первых минут во всём был лучше: в агрессии, в движении, в выигранных единоборствах. То, что мы планировали, не получалось. И когда счёт стал 2:0, и после удаления уже сложно что-то было поменять. Будем разбираться, почему так произошло. На этом жизнь не заканчивается. Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать всё, исправлять всё.

Мы добирались 17 часов, но, я думаю, это не отговорка. Ребята вчера провели тренировку, встряхнулись. Хотя, конечно, движение было неважным у нас. Наверное, дорога сказалась, но это не основная причина», — приводит слова Хапова пресс-служба московского клуба.