З. Бакаев: хочу ли остаться в «Спартаке»? Конечно

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что хочет продолжить выступления в составе нынешней команды.
Хочу ли я остаться в «Спартаке»? Конечно, — приводит слова Бакаева РБ Спорт.
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах Российской Премьер-Лиги отметился четырьмя результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.
Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце текущего сезона. Рыночная стоимость российского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн.
«Спартак» после 24 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице девятое место с 30 очками.
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