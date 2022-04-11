З. Бакаев: хочу ли остаться в «Спартаке»? Конечно

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что хочет продолжить выступления в составе нынешней команды.

Хочу ли я остаться в «Спартаке»? Конечно, — приводит слова Бакаева РБ Спорт.

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах Российской Премьер-Лиги отметился четырьмя результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.



Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце текущего сезона. Рыночная стоимость российского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн.

«Спартак» после 24 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице девятое место с 30 очками.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».