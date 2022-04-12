«Барселона» нашла замену Жорди Альбе в лице хорвата из клуба-аутсайдера Бундеслиги

«Барселона» проявляет интерес к 24-летнему хорватскому защитнику немецкого «Штутгарта» Борна Сосе, которого рассматривает в качестве игрока подмены для опытного 33-летнего испанца Жорди Альбы. Об этом сообщает Get German Football News со ссылкой на Sky Germany.

Скауты сине-гранатовых уже присутствовали на матче «Штутгарта» с дортмундской «Боруссией» в 29-м туре чемпионата Германии, который завершился со счётом 0:2. Сообщается, что игрок сборной Хорватии занимает первое место в списке кандидатов «Барселоны».



В настоящее время переговоры между официальными лицами «Барселоны» и представителями Сосы продолжаются. Согласно информации, у 24-летнего футболиста есть пункт об отступных в размере € 25 млн.

Обзор встречи между «Барселоной» и «Леванте».

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В текущем сезоне Соса принял участие в 25 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами.