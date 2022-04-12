Футболистка «Чертаново» стала жертвой мошенника, отдав почти 200 тысяч рублей
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Футболистка «Чертаново» и молодежной сборной России Алана Чочиева подверглась мошенническим действиям со стороны нового знакомого, пообещавшего ей помочь запустить свой бренд одежды. Сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Сообщается, что в октябре 2021 года Чочиева решила создать свой бренд одежды. Она познакомилась с 19-летним Никитой, который занимался пошивом одежды. Футболистку устроили представленные образцы и она сделала первый заказ на сумму 195 тысяч рублей. Никита вскоре после получения денег пропал. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».
18-летняя Алана Чочиева дебютировала в высшей лиге уже в 16 лет. Она провела пять игр за молодёжную сборную России и отметилась одним голом.
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