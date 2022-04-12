Лапорта — о возможном переходе топ-игрока: у «Барселоны» уже есть суперзвезда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный переход футболиста топ-уровня в каталонский клуб летом.
«У нас уже есть суперзвезда. Его зовут Ансу Фати — мы ждём его», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, согласно которой «Барселона» намерена приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Сообщалось, что каталонский клуб оценивает возможный переход польского футболиста в € 30 млн. В нынешнем сезоне 33-летний польский футболист принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение Левандовского с немецким клубом истекает в 2023 году.
Фати продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее футболист отказался делать операцию.
«Леванте» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 31-й тур:
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