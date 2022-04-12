Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Представители игрока ведут переговоры с потенциальными претендентами.

«Мы можем с уверенностью подтвердить, что Левандовски может летом сменить клуб. Он может представить, что перейдёт в «Барселону», и мы можем подтвердить, что между его руководством и игроком велись переговоры.



Здесь, в Мюнхене, очень напряжённая ситуация, и боссы «Баварии» не хотят поднимать эту тему перед очень важным матчем в ЛЧ», — сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 46 голов и четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.