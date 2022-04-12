Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Представители игрока ведут переговоры с потенциальными претендентами.
«Мы можем с уверенностью подтвердить, что Левандовски может летом сменить клуб. Он может представить, что перейдёт в «Барселону», и мы можем подтвердить, что между его руководством и игроком велись переговоры.
Здесь, в Мюнхене, очень напряжённая ситуация, и боссы «Баварии» не хотят поднимать эту тему перед очень важным матчем в ЛЧ», — сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.
33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 46 голов и четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.
- 12 апреля 2022
-
19:05
-
18:59
-
18:55
-
18:54
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:16
-
18:14
-
17:58
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:13
-
17:09
-
17:01
-
16:54
-
16:39
-
16:32
-
16:26
-
16:15
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:53
-
15:47
-
15:41
-
15:32
-
15:27
-
15:13
-
15:13
-
15:09