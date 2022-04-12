Игроки «МЮ» недовольны тем, что руководство предлагает Погба самую высокую зарплату в лиге
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Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, что по новому контракту полузащитник манкунианцев Поль Погба станет самым высокооплачиваемым игроком лиги, сообщает Mirror.
Контракт полузащитника истекает этим летом, и он пока ведёт переговоры с клубом о новом соглашении. Предполагается, что по новому контракту Погба будет зарабатывать £ 400 тыс. в неделю (€ 480 тыс.), а с бонусами эта сумма может вырасти до £ 500 тыс. (€ 600 тыс.).
По информации источника, эти цифры вызвали недовольство у одноклубников француза, так как в случае подписания контракта Погба станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. При этом француз неоднократно критиковал руководство «красных дьяволов» и заявлял о желании сменить клуб.
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