Грилиш рассказал, кто в «Манчестер Сити» лучше всех играет в FIFA

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, кто из игроков «горожан» является лучшим по игре в FIFA.
«Я отлично разбираюсь в FIFA, и я лучший в команде. Нет, знаете, я на самом деле не играл здесь со многими парнями.
Зиннер — Александр Зинченко — говорил мне на днях, что он хорош. Очевидно, что в «Астон Вилле» я был лучшим. Из моей компании друзей я лучший», – приводит слова Грилиша пресс-служба УЕФА.
Напомним, Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из «Астон Виллы» за внушительные € 117,5 млн. В текущем сезоне АПЛ он провёл 21 матч, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 встрече и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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