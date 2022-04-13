«Чистый восторг». Василий Уткин – об ответных четвертьфинальных матчах ЛЧ

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поделился эмоциями от ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.



Что за вторник… Совершенно феноменальные эмоции от двух матчей Лиги. Настолько разные, настолько до последней минуты… Не могу не сказать: только болван в виду грядущего очень вероятного проезда наших мимо еврокубков может говорить о «пользе», о том, что «теперь подтащим свои таланты». Ну да, в четвертьфиналах наши не игрывали давно, и сейчас и не должны. Но нельзя прогрессировать, не имея контактов вот с этим. Пусть и на более ранних стадиях.



Чистый восторг. В один день Лигу покидают два её последних победителя… Нет ни Роналду, ни Месси, ни их соперника Левандовского, ни валкой табуретки Неймара. Ни Холанда, ни Мбаппешечки. Желтая подлодка и Великий Кабил. Не уснуть…» — написал Уткин в своём «телеграме».

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