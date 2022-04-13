Сёмин: Модрич и Бензема сыграли главную роль в том, что «Реал» прошёл «Челси»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о попадании мадридского «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.
«Вчера в исполнении «Челси» и «Реала» мы видели футбол высочайшего уровня. Обе команды играли на фоне большого напряжения в своём внутреннем календаре, были чисто физически сильно загружены. Всё могло склониться в любую сторону, но «Реалу» повезло чуть больше.
На мой взгляд, Модрич вообще был самым лучшим игроком «Реала» на футбольном поле. Два возрастных игрока, Модрич и Бензема, сыграли главную роль в том, что «Реал» прошёл «Челси», и сделали эту разницу в матче», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась победой лондонской команды со счётом 3:2.
- 13 апреля 2022
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