Сёмин не считает, что Бензема и Левандовски ведут борьбу за «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».
«У Бензема и Левандовского нет борьбы за «Золотой мяч». Вся борьба у игроков на футбольном поле за успехи своей команды. Придёт «Золотой мяч» или нет — думаю, они не особенно-то и обращают на это внимание. Наверное, приятно, но это не главное. Команда Левандовского проиграла, поэтому для него это большое разочарование. А так, Бензема и Левандовски — высококлассные игроки и достойны быть кандидатами на получение «Золотого мяча», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» (1:3) форвард «сливочных» Карим Бензема оформил хет-трик. В ответной встрече французский форвард забил решающий гол. По итогам двух встреч «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Нападающий Роберт Левандовски забил гол за «Баварию» в ответном матче четвертьфинала еврокубка с «Вильярреалом» (1:1), однако это не позволило немецкому клубу пройти в следующую стадию турнира.
Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ:
- 13 апреля 2022
-
11:40
-
11:35
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:05
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:45
-
10:36
-
10:33
-
10:24
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:41
-
09:33
-
09:21
-
09:19
-
09:18
-
09:01
-
09:00
-
08:32
-
08:30
-
05:38
-
05:05
-
04:54
-
04:11
-
03:51
-
03:37
-
03:13