Сёмин не считает, что Бензема и Левандовски ведут борьбу за «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».

«У Бензема и Левандовского нет борьбы за «Золотой мяч». Вся борьба у игроков на футбольном поле за успехи своей команды. Придёт «Золотой мяч» или нет — думаю, они не особенно-то и обращают на это внимание. Наверное, приятно, но это не главное. Команда Левандовского проиграла, поэтому для него это большое разочарование. А так, Бензема и Левандовски — высококлассные игроки и достойны быть кандидатами на получение «Золотого мяча», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» (1:3) форвард «сливочных» Карим Бензема оформил хет-трик. В ответной встрече французский форвард забил решающий гол. По итогам двух встреч «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Нападающий Роберт Левандовски забил гол за «Баварию» в ответном матче четвертьфинала еврокубка с «Вильярреалом» (1:1), однако это не позволило немецкому клубу пройти в следующую стадию турнира.

Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ: