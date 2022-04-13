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Матвеев, покинувший чемпионат Чехии из-за проблем с визой, тренируется с «Торпедо»

Матвеев, покинувший чемпионат Чехии из-за проблем с визой, тренируется с «Торпедо»
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Бывший полузащитник чешского «Динамо» из Ческе-Будеёвице Максим Матвеев тренируется в составе московского «Торпедо», сообщает пресс-служба российского клуба.

Напомним, Максим Матвеев был вынужден покинуть Чехию из-за отказа в выдаче рабочей визы. После этого руководство «Торпедо» связалось с игроком и пригласило его потренироваться с клубом.

Матвеев является воспитанником московского «Локомотива». Он перешёл в «Динамо» из Ческе-Будеёвице 6 января 2022 года. 20-летний полузащитник не успел провести ни одного матча за чешскую команду.

Защитник чешского «Богемианс-1905» Евгений Назаров также покинул клуб из-за проблем с выдачей визы. Назаров перешёл в «Богемианс-1905» из «Краснодара-2» 23 января 2022 года. За это время защитник сыграл лишь один матч за новую команду. Назаров принял участие в матче чемпионата Чехии с пражской «Славией».

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