Хави ответил на вопрос о возможном переходе Левандовского в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переходе в команду нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
«Левандовски в «Барселоне»? Безусловно, Роберт – прекрасный футболист, но нам нужно сосредоточиться на матче в Лиге Европы с «Айнтрахтом». Я понимаю ваш вопрос, но сейчас не очень подходящий момент, чтобы на него отвечать», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.
33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 47 голов и четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.
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«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:
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