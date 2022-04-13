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Хави ответил на вопрос о возможном переходе Левандовского в «Барселону»

Хави ответил на вопрос о возможном переходе Левандовского в «Барселону»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переходе в команду нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

«Левандовски в «Барселоне»? Безусловно, Роберт – прекрасный футболист, но нам нужно сосредоточиться на матче в Лиге Европы с «Айнтрахтом». Я понимаю ваш вопрос, но сейчас не очень подходящий момент, чтобы на него отвечать», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.

33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 47 голов и четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.

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