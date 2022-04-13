Фабио Капелло объяснил, почему «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов от «Вильярреала»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Это были два очень красивых матча. Когда «Реал Мадрид» играет дома, они могут отыграться с любого счёта.



О матче «Баварии» хочется сказать, что у них был очень непростой соперник. В данный момент со всеми испанскими командами безумно сложно играть: у них есть качество в совокупности с высокой тактической оснащённостью», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В ответном матче нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте. Дани Парехо ошибся на своей половине поля, потеряв мяч. «Бавария» провела быструю атаку, в концовке которой Томас Мюллер выполнил передачу на Левандовского, а тот у линии штрафной пробил низом в правый угол мимо голкипера.



На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Самуэль от правого края вратарской ударил под перекладину.