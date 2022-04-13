Экс-игрок «Зенита» может перейти в «Интер» за € 15 млн

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может сменить команду. В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, миланский клуб хочет осуществить трансфер аргентинца в этом году. Сам футболист готов провести переговоры с «Интером». Отмечается, что итальянцы предложат Паредесу 4-летний контракт с зарплатой € 5 млн в год.



Соглашение аргентинского полузащитника с парижанами рассчитано до лета 2023 года. «ПСЖ» готов продать Паредеса за € 15 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Паредес сыграл в 15 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, Паредес с 2017 по 2019 год выступал за санкт-петербургский «Зенит».