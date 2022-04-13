Президент «Барселоны»: хочу летом сходить в клуб, чтобы отпраздновать победу в Примере

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил выступление сине-гранатовых в чемпионате Испании.

«Надеюсь, мы сможем выиграть чемпионат Испании в этом сезоне. Хочу летом сходить в клуб, чтобы отпраздновать победу в Примере», — цитирует Лапорту Marca.

После 30 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 60 очков. «Леванте», который в прошлом туре обыграли каталонцы, с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).

Э. Гарсия («Барселона») выносит мяч с ленточки ворот гостей:

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