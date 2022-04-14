Президент «Баварии» прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов от «Вильярреала»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался по поводу вылета мюнхенского клуба из Лиги чемпионов сезона-2021/2022. На стадии четвертьфинала баварцы уступили испанскому «Вильярреалу» со счётом 1:2 по сумме двух матчей.
«Мы разочарованы поражением в четвертьфинале, потому что, при всём уважении к «Вильярреалу», это определённо не наш уровень. Но «Бавария» всегда отличалась тем, что становилась сильнее после неудач. Именно эта задача сейчас стоит перед нами.
Я уверен, что футболисты «Баварии» не допустят, чтобы всё закончилось на такой ноте. Это поражение подстегнёт игроков перед следующим розыгрышем Лиги чемпионов. Футболисты «Баварии» хотят писать историю вместе с клубом. Если мы завершим сезон Бундеслиги с десятым «золотом» подряд, это станет историческим достижением в одной из топ-5 лиг планеты. Мы сможем гордиться этим, а в следующем сезоне вновь бросим все силы на завоевание Лиги чемпионов», — приводит слова Хайнера Bild.
- 14 апреля 2022
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