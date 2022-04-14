Президент «Баварии» высказался о будущем Роберта Левандовского в клубе

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался по поводу нападающего мюнхенцев Роберта Левандовского и его будущего в клубе.

«Что могу сказать по поводу будущего Роберта Левандовского? Прежде всего следует отметить, что его контракт рассчитан до 2023 года. Мы постоянно подчеркиваем, что очень ценим Роберта: он один из лучших игроков в мире, и его наличие в составе гарантирует нам голы — много голов. Руководство клуба находится в постоянном контакте с ним. Нам не нужно позволять себе дрейфовать в переговорах с Левандовским, не нужно постоянно сообщать СМИ о состоянии переговоров. Как только будет что объявить — мы это сделаем», — приводит слова Хайнера Bild.

33-летний Левандовски перешёл в «Баварию» в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 47 голов и четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.

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