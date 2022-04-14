Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лион» — «Вест Хэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья ткнул пальцем в глаз игроку «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити». Фото

Судья ткнул пальцем в глаз игроку «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити». Фото
Комментарии

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» (0:0) запомнился не столько яркой игрой, сколько резонансными эпизодами – потасовкой на поле и за его пределами, бросанием экипировки и плевками, хватанием за волосы и многим другим. Один из забавных эпизодов произошёл на 85-й минуте матча – немецкий судья Даниэль Зиберт случайно ткнул пальцем в глаз полузащитнику «Атлетико» Жоффрею Кондогбиа.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 0:0. В первой встрече «Манчестер Сити» победил «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом». В другом полуфинальном матче «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Зинченко начал потасовку с игроком «Атлетико», защищая партнёра по «Манчестер Сити». Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022