Судья ткнул пальцем в глаз игроку «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити». Фото

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» (0:0) запомнился не столько яркой игрой, сколько резонансными эпизодами – потасовкой на поле и за его пределами, бросанием экипировки и плевками, хватанием за волосы и многим другим. Один из забавных эпизодов произошёл на 85-й минуте матча – немецкий судья Даниэль Зиберт случайно ткнул пальцем в глаз полузащитнику «Атлетико» Жоффрею Кондогбиа.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 0:0. В первой встрече «Манчестер Сити» победил «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом». В другом полуфинальном матче «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».

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