Павел Погребняк: «Зенит» сейчас номер один в России — тут даже спорить не надо
Поделиться
Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк оценил результаты «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«По подбору футболистов и по игре «Зенит» сейчас номер один в России — тут даже спорить не надо. На данный момент с ними никто не может тягаться. Сложно размышлять на тему, что нужно сделать другим клубам, чтобы подобраться к «Зениту», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Лидером Российской Премьер-Лиги и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте в чемпионате России. Екатеринбургский «Урал» набрал 21 очко и располагается на 14-м месте.
Новость по темеПрезидент «Урала» Иванов высказался о будущем Шатова в клубе
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
18:07
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:33
-
17:23
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:44
-
16:37
-
16:27
-
16:23
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:29
-
15:27
-
15:22
-
15:16
-
14:59
-
14:58
-
14:34
-
14:25
-
14:24
-
14:00
-
13:36
-
13:33
-
13:21
-
13:11
-
12:45
-
12:42
-
12:17
Партнерский контент