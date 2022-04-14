Павел Погребняк: «Зенит» сейчас номер один в России — тут даже спорить не надо

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк оценил результаты «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«По подбору футболистов и по игре «Зенит» сейчас номер один в России — тут даже спорить не надо. На данный момент с ними никто не может тягаться. Сложно размышлять на тему, что нужно сделать другим клубам, чтобы подобраться к «Зениту», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Лидером Российской Премьер-Лиги и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте в чемпионате России. Екатеринбургский «Урал» набрал 21 очко и располагается на 14-м месте.