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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 25-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 25-го тура
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Сегодня, 15 апреля, матчем «Динамо» — «Ахмат» стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 25-м туре состоятся следующие восемь встреч:

15 апреля (пятница)

  • «Динамо» — «Ахмат» (Москва, 19:30 мск);

16 апреля (суббота)

  • «Уфа» — ЦСКА (Уфа, 14:00 мск);
  • «Зенит» — «Урал» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
  • «Спартак» — «Рубин» (Москва, 19:00 мск);

17 апреля (воскресенье)

  • «Арсенал» — «Ростов» (Тула, 14:00 мск);
  • «Крылья Советов» — «Краснодар» (Самара, 16:30 мск);
  • «Сочи» — «Локомотив» (Сочи, 16:30 мск);
  • «Нижний Новгород» — «Химки» (Нижний Новгород, 19:00 мск).

После 24 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очков. В тройку лидеров входят также московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43).

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