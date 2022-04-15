Как вы относитесь к словам Каттани о «Зените»?

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не знает команды под названием «Зенит». Напомним, итальянский специалист занял должность в структуре красно-белых в декабре 2021 года. До этого он возглавлял скаутский отдел французского «Пари Сен-Жермен».
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Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).
После слов Каттани генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что «Зенит» — это команда, обыгравшая «Спартак» со счётом 7:1 в сезон столетия его клуба.
- 15 апреля 2022
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