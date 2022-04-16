Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Специей» в чемпионате Италии

Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Специей» в чемпионате Италии
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 33-го тура Серии А со «Специей» (3:1).

«Это была победа зрелости и хладнокровия. Мы понимали, что будет непросто. Наша игра в первом тайме была немного статичной. Также мне не понравились первые 10 минут второго тайма, так как мы позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Однако затем мы одержали очень важную победу. Все форварды проявляют себя отлично. Важно, что они показывают результат», — цитирует Индзаги CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sport.

После 32 матчей «Интер» занимает второе место в турнирной таблице. На счету команды 69 очков. На первой позиции находится «Милан» (71), который сыграл на один матч больше в Серии А.

Новость по теме
Симоне Индзаги оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022