Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Специей» в чемпионате Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 33-го тура Серии А со «Специей» (3:1).



«Это была победа зрелости и хладнокровия. Мы понимали, что будет непросто. Наша игра в первом тайме была немного статичной. Также мне не понравились первые 10 минут второго тайма, так как мы позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Однако затем мы одержали очень важную победу. Все форварды проявляют себя отлично. Важно, что они показывают результат», — цитирует Индзаги CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sport.

После 32 матчей «Интер» занимает второе место в турнирной таблице. На счету команды 69 очков. На первой позиции находится «Милан» (71), который сыграл на один матч больше в Серии А.