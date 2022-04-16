Стало известно, как 30 тысяч болельщиков «Айнтрахта» попали на стадион «Барселоны»

«Барселона» начала внутренне расследование, чтобы понять, как 30 тысяч болельщиков «Айнтрахта» попали на стадион во время четвертьфинального матча Лиги Европы, сообщает Marca.

По данным источника, «Барселона» официально предоставила 5 тысяч билетов болельщикам немецкого клуба. Остальные же вероятнее всего попали на стадион при помощи туроператоров, которые помогли достать билеты немецким болельщикам.

Отмечается, что сама «Барселона» также поздно начала блокировать продажу билетов болельщикам «Айнтрахта» сверх нормы.

Помимо этого болельщики немецкого клуба попали на стадион благодаря испанским перекупщикам билетов, которые покупали билеты в кассе и сразу перепродавали их немцу.

Ранее сообщалось, что в знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.

Сам матч завершился победой «Айнтрахта» со счётом 3:2 и немецкий клуб вышел в полуфинал Лиги Европы, а «Барселона» завершила участие в турнире.