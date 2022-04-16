«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Поделиться
Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Встреча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Джонатан Мосс.
«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 31 встрече и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
14:21
-
14:14
-
14:06
-
14:00
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:11
-
13:11
-
12:44
-
12:44
-
12:37
-
12:27
-
12:19
-
11:59
-
11:56
-
11:32
-
11:22
-
11:10
-
11:02
-
10:49
-
10:48
-
10:30
-
10:26
-
10:06
-
09:58
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:12
-
08:57
-
08:09
Партнерский контент