«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 16 апреля, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити». Встреча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Джонатан Мосс.



«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 31 встрече и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).