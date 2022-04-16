Рангник: не обсуждали с Роналду эпизод с разбитым телефоном фаната. Расследование ведётся

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник признался, что не обсуждал с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду инцидент с разбитым телефоном болельщика.



«Нет, мы не обсуждали этот инцидент. Он публично извинился в социальных сетях за то, что произошло. Насколько я знаю, расследование всё ещё продолжается как со стороны полиции, так и со стороны FA. Но я не говорил с Криштиану об этом», — приводит слова Рангника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, после матча 32-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:0) Роналду разбил телефон одного из болельщиков. Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, фанат протянул телефон. Роналду отмахнулся, после чего телефон упал на землю.

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