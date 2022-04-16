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Хавбек «Айнтрахта» Якич: мы убили «Барселону». Всё могло закончиться для них гораздо хуже

Хавбек «Айнтрахта» Якич: мы убили «Барселону». Всё могло закончиться для них гораздо хуже
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Хорватский полузащитник «Айнтрахта» Кристиян Якич рассказал о победе над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги Европы (1:1, 3:2). Немецкая команда вышла в следующую стадию турнира.

«Конечно, я верил, что мы выиграем. Какое нам дело до статуса соперника? Мы сломали их в первом матче, хоть и не выиграли. Поэтому и подумали, что можем разбить их в ответной игре. Конечно, трудно было ожидать, что мы поведём со счётом 3:0, но после этого у нас было ещё три опасных момента. Это могло закончиться для команды Хави гораздо хуже. Мы просто убили «Барселону» с точки зрения тактики.

Я разговаривал с Лукой Модричем до игры и он сказал: «Вы должны обыграть «Барселону»!» Я пообещал ему, что мы это сделаем. Обещание сдержал. Когда обещаешь что-то, ты же должен это выполнить, верно? Позже Лука написал мне: «Обещание выполнено», — приводит слова Якича Sportske Novosti.

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