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«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: Криштиану Роналду открыл счёт на седьмой минуте встречи

«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: Криштиану Роналду открыл счёт на седьмой минуте встречи
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Норвич Сити».

Счёт был открыт в начале первого тайма. На седьмой минуте отличился нападающий хозяев Криштиану Роналду, ему ассистировал Энтони Эланга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогают ему ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Джонатан Мосс.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 31 встрече и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).

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